Coronavirus, un morto e 46 nuovi positivi nei comuni del Cuoio

Un uomo di 76 anni di Santa Croce sull’Arno e positivo al coronavirus è morto all’ospedale di Careggi, dove era ricoverato. E’ questo uno dei 28 nuovi decessi registrati oggi: 13 uomini e 15 donne. Tra loro ci sono altri 3 decessi in provincia di Pisa: un uomo di 80 anni e due donne di 64 e 87 anni.

Tra il pomeriggio di ieri 2 e quello di oggi 3 marzo, sono 15 i nuovi casi di positività al coronavirus a San Miniato, 12 a Fucecchio, 9 a Santa Croce sull’Arno, 4 a Santa Maria a Monte e 3 a Castelfranco di Sotto e Montopoli Valdarno. Tra gli altri casi in provincia di Pisa, 18 sono a Cascina, 25 a Pisa, 8 a San Giuliano Terme, 7 a Bientina.

Sono 1.163 i positivi in più rispetto a ieri in Toscana, 1.122 confermati con tampone molecolare e 41 da test rapido antigenico con età media di 42 anni. Oggi sono stati eseguiti 16.532 tamponi molecolari e 8.381 tamponi antigenici rapidi, di questi il 4,7% è risultato positivo.

Sono 43.512 i casi complessivi ad oggi a Firenze (251 in più rispetto a ieri), 13.385 a Prato (104 in più), 14.656 a Pistoia (141 in più), 9.912 a Massa (57 in più), 16.404 a Lucca (158 in più), 20.529 a Pisa (106 in più), 12.192 a Livorno (79 in più), 14.465 ad Arezzo (141 in più), 8.426 a Siena (95 in più), 5.297 a Grosseto (31 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni. Sono 526 i casi riscontrati oggi nell’Asl Centro, 370 nella Nord Ovest, 267 nella Sud est.

Complessivamente, 18.067 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi, che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi (402 in più rispetto a ieri, più 2,3%). Sono 40.749 (650 in più rispetto a ieri, più 1,6%) le persone, anche loro isolate, in sorveglianza attiva, perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 15.854, Nord Ovest 15.222, Sud Est 9.673).

Le persone complessivamente guarite sono 135.347 (704 in più rispetto a ieri, più 0,5%): 54 persone clinicamente guarite (23 in meno rispetto a ieri, meno 29,9%), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 135.293 (727 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 313.380 vaccinazioni, 10.293 in più rispetto a ieri (+3,4%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la sesta regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (il 76,1% delle 412.040 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 8.418 per 100mila abitanti (media italiana: 7.615 per 100mila).