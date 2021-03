Alla guida con la patente falsa, 40enne nei guai

Era stato più volte multato per guida senza patente. Ma il cittadino nigeriano residente a Cascina, nel pomeriggio di ieri 4 marzo, è stato fermato di nuovo da una pattuglia della polizia locale di Pontedera impegnata in controlli in zona stazione.

Al controllo l’uomo ha esibito una patente di guida con permesso internazionale che non ha del tutto convinto gli agenti. Il 40enne è stato così accompagnato al comando di Pontedera, dove è stato accertato che i documenti, pur fatti bene, sono risultati essere falsi.

Così l’uomo è stato denunciato per guida senza patente e uso di atto falso e il veicolo è stato sequestrato in vista della confisca.