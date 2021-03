Trovati con la metanfetamina, in due finiscono in manette

Arrestati a Pisa, durante le notte, un 31enne e un 24enne. Per entrambi l’accusa è di detenzione di sostanze stupefacenti. A seguito di un controllo i carabinieri hanno sorpreso il primo uomo in possesso di 4 involucri contenenti metanfetamina per un peso complessivo di quasi 4 grammi ed il secondo di quasi 1 grammo e mezzo della medesima sostanza.

Le perquisizioni, estese alle rispettive abitazioni, hanno altresì consentito il rinvenimento a carico del primo di una bilancia di precisione ed a carico del secondo di materiale per il confezionamento della sostanza.

Oggi ( 5 marzo) i due saranno processati per direttissima.