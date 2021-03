Coronavirus, 3 morti e 53 nuovi positivi nei comuni del Cuoio

Sono ben 3, tutti uomini, le persone morte covid positive e residenti nei comuni del Cuoio. Sono un 55enne di Santa Maria a Monte, un 48enne di Santa Croce e un 83enne di San Miniato. Gli ultimi due erano ricoverati all’ospedale San Giuseppe di Empoli, dove ogi si segnala anche un alto decesso, quello di un uomo di 87 anni di Empoli.

Sono 23 i nuovi decessi in Toscana: 17 uomini e 6 donne. Tra il pomeriggio di ieri 5 e quello di oggi 6 marzo, sono 16 i nuovi casi di positività al coronavirus a Fucecchio, 13 a San Miniato, 9 a Santa Croce sull’Arno, 5 a Castelfranco di Sotto, Montopoli Valdarno e Santa Maria a Monte.

Tra gli altri casi in provincia di Pisa, 10 sono a Cascina, 11 a Pisa, 7 a San Giuliano Terme e Volterra. Sono 1.293 in più rispetto a ieri in Toscana, 1.253 sono confermati con tampone molecolare e 40 da test rapido antigenico. Oggi sono stati eseguiti 15.726 tamponi molecolari e 9.547 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,1% è risultato positivo.

Sono 44.392 i casi complessivi ad oggi a Firenze (292 in più rispetto a ieri), 13.731 a Prato (138 in più), 15.182 a Pistoia (167 in più), 10.119 a Massa Carrara (65 in più), 16.848 a Lucca (178 in più), 20.831 a Pisa (101 in più), 12.419 a Livorno (77 in più), 14.838 ad Arezzo (149 in più), 8.742 a Siena (105 in più), 5.439 a Grosseto (21 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 19.428 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (512 in più rispetto a ieri, più 2,7%). Sono 40.428 (1.114 in meno rispetto a ieri, meno 2,7%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate (Asl Centro 16.169, Nord Ovest 14.919, Sud Est 9.340).

Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1.270 (34 in più rispetto a ieri, più 2,8%), 189 in terapia intensiva (6 in più rispetto a ieri, più 3,3%). Le persone complessivamente guarite sono 137.614 (724 in più rispetto a ieri, più 0,5%): non ci sono persone clinicamente guarite (17 in meno rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 137.614 (741 in più rispetto a ieri, più 0,5%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.

Alle 12 di oggi sono state effettuate complessivamente 363.045 vaccinazioni, 16.205 in più rispetto a ieri (+4,7%), tenendo presente che le Aziende del Sistema Sanitario Regionale proseguono per l’intera giornata. La Toscana è la seconda regione per % di dosi somministrate su quelle consegnate (l’88,1% delle 412.040 consegnate), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 9.752 per 100mila abitanti (media italiana: 8.563 per 100mila).