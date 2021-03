L’auto è finita contro il casotto del gas metano in un incidente in viale Colombo, successo intorno alle 11,30 a Ponte a Cappiano di Fucecchio, causando una fuga di gas che ha richiesto l’intervento dei vigili del fuoco del distaccamento di Empoli.

Così, a scopo precauzionale, nella mattina di oggi 6 marzo sono state evacuate una 20ina di persone e il gas è stato tolto in tutta la zona. La strada resterà chiusa fino al termine delle operazioni dei tecnici della società del gas, quindi presumibilmente fino al pomeriggio.

Foto 3 di 4







Sull’auto, condotta da una 42enne di Fucecchio, viaggiava anche una bambina. Per ragioni e con dinamica in corso di accertamento, all’altezza di via del Rosaiolo, la donna ha perso il controllo dell’auto ed è finita contro il casottino, danneggiando il tubo del gas. Le due, molto spaventate, sono state medicate ma non c’è stata necessità di ricovero.

Sul posto, per i rilievi, la viabilità e la messa in sicurezza, anche gli agenti della polizia municipale di Fucecchio.