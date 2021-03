“Pronti a fare verbali e multe”, Santa Croce sull’Arno chiude i parchi e aumenta i controlli

“Le scuole restano aperte e sono stati i numeri a suggerirci di andare per questa strada: abbiamo visto che sul totale di 131 contagiati il numero delle bambine e dei bambini in età scolare è 11. Sono in tutto 9 i nuclei familiari coinvolti. Ma gli altri numeri, quelli relativi ai contagi in generale, destano preoccupazione. Per questo prendiamo alcune precauzioni necessarie”.

E’ la sindaco di Giulia Deidda a raccontare le misure che da oggi 6 marzo saranno in vigore nel territorio comunale di Santa Croce sull’Arno. Dopo la riunione nella serata di ieri (qui le decisioni), per questa mattina è stata convocata una riunione operativa con dirigenti e responsabili del comune, per stabilire quali fossero le misure necessarie da prendere per prevenire nuovi contagi da covid 19.

Saranno quindi chiusi i parchi e i giardini pubblici e saranno segnalati e vietati giochi e attrezzature affinché diminuisca la frequentazione di tali spazi. Inoltre, la polizia municipale sarà impiegata esclusivamente nei controlli anticovid, attraverso un monitoraggio delle quarantene, per accertarsi che vengano correttamente rispettate e attraverso una sorveglianza stretta nelle piazze e nei luoghi dove possono crearsi assembramenti.

“Suggerisco vivamente – aggiunge Deidda – di evitare visite a casa di amici e parenti, giratine, capannelli, incontri non necessari. Per chi ha voglia di scherzare e minimizzare, saremo pronti a fare verbali e multe. È troppo importante la salute di tutte e tutti, non ce la possiamo giocare per qualcuno che agisce con superficialità e irresponsabilità”.

(Notizia in aggiornamento)