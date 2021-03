Il Covid si porta via a 86 anni anche Gabbriello Bertini

Un’altra brutta notizia per San Miniato. Il Covid ha portato via anche Gabbriello Bertini, 86 anni, storico animatore della casa culturale e del circolo di San Miniato Basso. Era ricoverato all’ospedale di Careggi.

Al diffondersi della notizia è arrivato il cordoglio del sindaco, Simone Giglioli.

“Per parlare delle opere di Gabriello Bertini – dice – servirebbe un libro. Tantissimi sono i segni, le opere e testimonianze che ci ha lasciato. Gabriello è stato anche consigliere comunale, per due mandati, nel secondo mandato di Alfonso Lippi e nel primo di Angelo Frosini, facendo parte del gruppo del Pds e dopo dei Ds. Ma tanti sono stati i fronti di impegno di Gabriello. Il Consorzio artigiani di San Miniato basso, a cui si deve la costruzione della zona artigianale. Una zona artigianale nata con grande sforzo di Gabriello e altri imprenditori, che iniziò il suo iter a metà anni Ottanta e vide la sua costruzione a metà anni Novanta. Ora in quella zona artigianale lavorano circa 1000 persone”.

“La Casa culturale – prosegue Giglioli – nella quale ha sempre profuso un impegno enorme, facendola crescere, e contribuendo a farla diventare uno dei più importanti luoghi di aggregazione e sociali della nostra provincia. Il rammarico è che non ha visto concludersi l’immobile adiacente alla Casa culturale, questo restava un cruccio che si è portato dietro per tanto tempo. Lo viveva come una ferita aperta. E poi c’è l’azienda, lo diceva sempre. Da portare la paglia a Cusignano, luogo di origine del Bertini, aveva costruito un’azienda solida, che era rimasta tale anche dopo le separazioni familiari e dopo l’incendio del capannone del 2000. Non si era arreso, anzi erano nuove sfide, per le quali era sempre pronto”.

“Gabriello è una delle prime persone che ho conosciuto nel mio impegno politico – conclue Giglioli – Nel suo impegno politico ha sempre portato i temi dello sviluppo e del lavoro, propri di una generazione che aveva vissuto la mezzadria e la miseria. I suoi interventi erano sempre molto ascoltati perché rappresentavano uno sguardo attento sulla realtà. Gabriello mancherà tanto a San Miniato Basso, mancherà all’intera comunità di San Miniato. Mancherà tanto a tutti noi. Il primo pensiero va alla famiglia, ai figli Massimiliano, Giacomo, ai nipoti, al fratello Dario, già provati solo pochi mesi fa da un altro terribile lutto. Addio Gabriello, le tue tante opere resteranno a testimoniare il tuo enorme impegno”.