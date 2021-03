Ruba 4 bottiglie per oltre 150 euro, denunciato

E’ entrato in un supermercato di Certaldo e ha tentato di rubare alcolici per 153 euro. I carabinieri della stazione di Certaldo hanno denunciato, in stato di libertà con l’accusa di tentato furto aggravato, un 37enne originario del Lazio.

Il 37enne, nella mattina di sabato scorso, ha rimosso i dispositivi antitaccheggio da 4 bottiglie di alcolici per rubarle. L’azione, però, non è sfuggita al personale di vigilanza dell’esercizio commerciale che, dopo aver allertato i carabinieri del posto ha collaborato alla sua individuazione nel momento in cui ha cercato di oltrepassare le casse.

I militari della stazione hanno proceduto alla denuncia e al recupero della refurtiva che è stata restituita al negozio.