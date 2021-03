Lavoro e passione sportiva, Santa Croce sull’Arno piange Gazzarrino

Una vita di duro lavoro e grandi passioni sportive quella di Rino Gazzarrini, deceduto la notte scorsa, quella tra 9 e 10 marzo, all’ospedale San Giuseppe di Empoli. Aveva 82 anni, noto a Santa Croce sull’Arno anche con il soprannome di Gazzarrino, è stato per molti anni fra i tanti protagonisti dell’economia del distretto, alla guida della conceria Marca 5 Stelle e della commerciale Sa.Ga.Pell srl.

In pensione da poco tempo, nella sua Santa Croce si era fatto da sempre notare per il tifo appassionato per i Lupi, società per la quale si era impegnato anche come consigliere negli anni della serie A1, a metà degli anni 2000, sotto la presidenza di Renzo Rovini. Proprio la sua grande passione, la sua presenza fissa agli allenamenti e sugli spalti, è oggi ricordata dalla società di volley, che si è strinta al dolore della famiglia. “Tutta la società si stringe intorno alla famiglia di Rino – dicono i Lupi – grande sostenitore nonché ex dirigente dei biancorossi, scomparso prematuramente”.

Lascia la moglie e il figlio, oltre alla sorella e ai nipoti. Il funerale, previsto per domani 11 marzo, si terrà direttamente al cimitero di Santa Croce. Le esequie avranno luogo alle 16 nella chiesa del cimitero, dove si terrà la funzione.