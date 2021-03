Addio a Bighero, bandiera dell’Ac San Miniato che fu

E’ stato un calciatore, un gran lavoratore, un appassionato cacciatore. E’ stato molte cose Franco Taddei, per tutti Bighero e oggi nei ricordi di molti a San Miniato, per una o l’altra delle cose che è stato ma anche per tutte insieme. A 83 anni, è morto oggi 11 marzo.

E’ stato uno dei protagonisti dei tempi d’oro dell’Ac San Miniato, ma anche di una città della Rocca che sta piano piano perdendo pezzi di memoria e aveva un’azienda a San Miniato Basso.

“Fra di noi ci si intendeva – le parole di un altro grande del calcio sanminiatese e nazionale, Renzo Ulivieri – dentro e fuori campo. Franco era una persona perbene, era bello stare con lui ed era divertente. Spesso si arrabbiava, a volte discutevamo, ma ho perso un grande amico. Noi siamo stati insieme da ragazzi, da grandi e da vecchi, abbiamo giocato insieme nel San Miniato, nel Forcoli e in altre squadre. Lui era uno che di testa le prendeva tutte”. C’era un’intesa tra i due tale per cui non avevano bisogno di parole per capirsi.

Taddei lascia la moglie e un figlio.

(Notizia in aggiornamento)