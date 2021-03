Alla stazione con hashish e metadone, li fiutano i cani

Il fiuto dei cani antidroga, in poche ore, ha consentito di segnalare 2 stranieri, poi trovati in possesso di droghe leggere. Le successive ispezioni, infatti, hanno consentito il rinvenimento e il sequestro di hashish e flaconi con metadone per un totale di circa 200 grammi.

Nell’ambito del dispositivo di prevenzione e repressione del traffico di sostanze stupefacenti e di rispetto dei Decreto governativi, le Fiamme gialle di Pisa, anche alla luce di quanto disposto nell’ambito del comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, hanno intensificato i controlli ai passeggeri in transito alla stazione ferroviaria di Pisa.

I finanzieri, con le unità cinofile, hanno sottoposto a controllo circa 20 soggetti in corrispondenza del sottopassaggio ferroviario. Alla fine i due soggetti sono stati segnalati alla locale prefettura per detenzione a uso personale di sostanze stupefacenti.