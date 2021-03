Da Calcinaia a Pisa per molestare l’amato da cui non è corrisposta: multata

L’Ufficio prevenzione generale e soccorso pubblico della questura di Pisa è intervenuto nel pomeriggio di ieri (12 marzo) in via Corridoni nel capoluogo per la segnalazione della presenza di una donna che suonava ripetutamente il citofono della sua abitazione.

Gli agenti arrivati sul posto hanno preso contatti con la donna, che è stata invitata a lasciare la zona. Il richiedente ha detto come in passato aveva già querelato la donna per atti persecutori ricollegabili a un sentimento provato nei suoi confronti da lui mai corrisposto. La donna avrebbe compiuto in passato danneggiamenti ai beni della sua famiglia e lo avrebbe anche aggredito.

La donna, 49enne residente a Calcinaia, trovandosi a Pisa senza saper fornire alcuna giustificazione, è stata sanzionata per il divieto di spostamento fuori dal comune di residenza ai sensi delle disposizioni Covid-19.