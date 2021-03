Controlli contro gli assembramenti, fermate 192 persone

Servizi straordinari di controllo del territorio effettuati su tutta la provincia di Pisa.

Nello specifico, le pattuglie di questura e commissariati di pubblica sicurezza di Pontedera e Volterra (per un totale nelle 24 ore e di 20 pattuglie) sono state affiancate da 4 ulteriori pattuglie del Reparto Prevenzione Crimine della Polizia di Stato richieste dal questore e giunte da Firenze.

Nella mattinata si sono concentrati sulle fermate degli autobus e sugli istituti scolastici, per evitare pericolosi assembramenti all’ingresso ed all’ uscita delle scuole. Nel pomeriggio le pattuglie aggiuntive sono state dislocate tra il litorale pisano ed il centro storico, con particolare riguardo alla piazza delle Vettovaglie per prevenire gli assembramenti della movida.

Nessuna criticità registrata: in totale 192 persone e 38 veicoli controllati. Sono state ritirate 37 autocertificazioni su cui saranno fatti accertamenti per verificare la legittimità degli spostamenti e 8 esercizi commerciali. Nessuna sanzione elevata per contravvenzioni al dpcm antiCovid, mentre le pattuglie hanno elevato 4 sanzioni al codice della strada per mancata revisione degli autoveicoli ovvero mancata copertura assicurativa per he scaduta.

I controlli hanno riguardato infine la fabbrica dismessa della Siticem di s. Piero a Grado ed un appartamento in zona porta Fiorentina, entrambi luoghi dove i residenti avevano segnalato movimenti sospetti. Nel primo caso, anche a causa di pregressi controlli fatte dalle pattuglie della Questura la scorsa settimana, le pattuglie non hanno trovato nessuno. Nel secondo sono stati rintracciati 3 italiani con precedenti, invitati a tenere un comportamento rispettoso della convivenza civile e delle leggi.