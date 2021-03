Maltempo, alberi sradicati dal vento: interventi dei vigili del fuoco

Una mattina di interventi per i vigili del fuoco in provincia di Pisa. A causa del vento, infatti, è stato necessario intervenire in 5 episodi diversi.

Si è trattato di mettere in sicurezza la sede stradale dopo la caduta degli alberi o a causa di pali resi pericolanti. A Pontedera, invece, le raffiche hanno divelto un pannello pubblicitario lungo la strada.

(Foto di Enrico Damiani)