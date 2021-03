Covid, Aifa sospende il vaccino AstraZeneca su tutto il territorio nazionale. In Toscana stop a 34mila prenotazioni

Stop in tutta Italia al vaccino Astrazeneca.

La decisione di estendere la sospensione a tutto il territorio nazionale è dell’Aifa, agenzia italiana del farmaco, che spiega che il provvedimento è in via del tutto precauzionale e temporanea, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema”.

La decisione è stata presa in linea con analoghi provvedimenti adottati da altri paesi europei, dopo i casi avversi registrati in Italia, cinque in tutto, e lo stop di un lotto.

Ieri (14 marzo) i vaccini Astrazeneca erano stati sospesi in Olanda, e oggi (15 marzo), oltre all’Italia, stessa decisione è stata presa in Germania e Francia.

“Ulteriori approfondimenti sono attualmente in corso – annuncia l’Afa – in coordinamento con Ema e gli altri paesi europei, valuterà congiuntamente tutti gli eventi che sono stati segnalati a seguito della vaccinazione”.

Ovviamente anche la Regione Toscana ha sospeso la somministrazione del vaccino Astrazeneca in applicazione delle disposizioni di Aifa, in attesa dei pronunciamenti dell’Ema.

In Toscana, dunque, è stata sospesa con effetto immediato, fino a nuove comunicazioni, la vaccinazione con il siero prodotto da Astrazeneca, a partire da quelli in corso oggi pomeriggiom, circa 4mila. Per domani (16 marzo) risultano sospese circa 5500 somministrazioni e per dopodomani altre 5500.

Da oggi al 21 marzo prossimo, sono sospese circa 34mila prenotazioni in tutto.