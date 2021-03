Resta sotto il mezzo agricolo a San Miniato Basso, arriva l’elisoccorso Pegaso

Stava facendo dei lavori in campagna, su un appezzamento si terra che aveva in affitto. D’improvviso, per cause e con dinamica in corso di accertamento, la motozappa che stava conducendo si è ribaltata e l’uomo, 76 anni, è rimasto sotto al mezzo agricolo. E’ successo nel pomeriggio di oggi 15 marzo.

Immediati i soccorsi: sul posto, oltre agli operatori sanitari inviati del 118, sono arrivati i vigili del fuoco per estrarre l’uomo e la polizia municipale per i rilievi del caso.

Arrivato anche l’elisoccorso Pegaso. L’uomo è stato stabilizzato e portato all’ospedale Careggi di Firenze in condizioni preoccupanti.