Stroncato da una tremenda malattia, addio al collega Luongo

Aveva appena 54 anni e da qualche settimana gli era stata diagnosticata una malattia che si è rivelata fatale. E’ morto oggi 15 marzo Luciano Luongo, ex giornalista de L’Unità dove era diventato professionista ormai nel secolo scorso, da anni era addetto stampa del Comune di Pontedera, dove era entrato con l’amministrazione Marconcini.

Luciano viveva a Pisa con la famiglia, la moglie e i due figli, ma era originario della provincia di Chieti, in Abruzzo, dove tornerà per il funerale e per riposare nel cimitero locale.

Per l’ultimo saluto, segnato dalle rigide regole anti contagio da covid 19, sarà allestita la camera ardente alla Pubblica Assistenza di Pisa.