Controlli a Coltano, spunta una carabina vicino al campo nomadi

Hanno trovato anche una carabina gli agenti della Squadra Mobile, impegnati nei giorni scorsi nei servizi straordinari di controllo del territorio disposti dal questore. L’arma è stata rinvenuta nella boscaglia vicina al campo nomadi di via dell’Idrovora a Coltano, nel comune di Pisa ed era avvolta in fogli di plastica per preservarne il funzionamento.

Da accertamenti sul caso, è emerso che l’arma risultava essere parte della refurtiva asportata durante un furto in abitazione avvenuto il 4 ottobre del 2020 a Stagno, frazione del comune di Collesalvetti- Livorno. La carabina in questione è stata sottoposta a sequestro e sono state informate le Procure della Repubblica di Pisa (competente per il ritrovamento di Coltano) e di Livorno (competente per il furto avvenuto a Stagno).

Nell’ambito dei controlli per contrastare la microcriminalità, lo spaccio e la presenza di stranieri irregolari a Coltano, zona nota alle forze dell’ordine, il personale della Questura di Pisa insieme al Reparto Prevenzione Crimine “Toscana” (giunto di rinforzo da Firenze con 4 pattuglie aggiuntive) e al personale della Polizia Locale di Pisa ha effettuato controlli nel comprensorio di abitazioni occupate da cittadini stranieri e all’esterno del comprensorio dove vi è una sorta di discarica abusiva.

Sono stati controllati circa 30 veicoli parcheggiati, dei quali tre risultavano privi di copertura assicurativa ma non sequestrabili in quanto non marcianti e due privi di copertura e situati sul suolo pubblico, quindi sottoposti a sequestro con la conseguente rimozione tramite carri attrezzi.

Sono state inoltre identificate 14 persone, di cui una di origine balcanica accompagnata presso gli Uffici della Questura per ulteriori accertamenti inerenti il soggiorno sul territorio nazionale; l’Ufficio Immigrazione sta completando gli accertamenti sul suo conto, all’esito dei quali il giovane rischia l’espulsione.