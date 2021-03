Chissà cosa pensavano di trovarci. O se, solo, avevano intenzione di fare un dispetto e creare disagio. Qualcuno è entrato nella sede della Vab di San Miniato e in tutto l’impianto di Casa Bonello, rovistato armadi e cassetti, buttato tutto all’aria e aperto la macchinetta del caffè, per rubare, alla fine, solo i pochi spiccioli che qui erano contenuti.

Creando un danno ingente ai volontari che dovranno passare la giornata a sistemare e poi aggiustare ciò che è rotto. Con uno stato d’animo che ben conosce chi è stato vittima di reati predatori e vandalismi. Un brutto risveglio, insomma, quello di oggi 20 marzo, per i volontari che per primi hanno aperto la sede di via Cavane.

Il colpo dovrebbe essere stato commesso nella notte, in piena zona rossa e durante il coprifuoco, forzando la porta d’ingresso della sede e anche quella di una rimessa per gli attrezzi nelle adiacenze.

I malviventi hanno colpito anche in altre palazzine dell’impianto di Casa Bonello, danneggiando persino 3 limoni. Sintomo di una violenza senza ritegno, forse scatenata dal fatto di non aver trovato molto oppure origine di quel gesto criminale di entrare in una proprietà privata solo per distruggere e creare disagio.