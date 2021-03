Una vita di lavoro e famiglia, il covid si porta via anche Rosario

Era arrivato nel comprensorio del Cuoio a soli 19 anni, in cerca di lavoro. Anche ora che Rosario Di Miele era un imprenditore di successo, non aveva mai dimenticato quei momenti difficile, tanto che la sua azienda è stata negli anni punto fermo per molti giovani ai quali ha dato quel lavoro che è la base solida e sicura sulla quale fondare il proprio futuro. Tutti loro, oggi, ricordano con immensa gratitudine la sua porta, ma soprattutto il suo cuore, sempre aperto agli altri.

Era un lavoratore Rosario, attaccato alla famiglia e affezionato alla terra. Se n’è andato ieri 19 marzo a soli 69 anni, vittima di questo coronavirus che sta falcidiando il territorio. Era originario di Sassano, in provincia di Salerno e aveva iniziato come operaio per poi mettersi in proprio rilevando una “spaccatrice” a Santa Croce sull’Arno prima di fondare la Cami. Viveva, però a Otraino di San Miniato, dove insieme alla moglie aveva messo su famiglia e dove aveva un terreno che coltivava, unica passione oltre a lavoro e famiglia.

Lascia la moglie, 2 figli e 2 nipotini di 2 e 5 anni. La salma resterà alla Misericordia di San Miniato Basso in attesa del funerale, che sarà celebrato lunedì alle 15 nel rispetto delle disposizioni in contrasto al contagio da coronavirus.