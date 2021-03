Covid19, nuovo record di contagi a Fucecchio

Nuovo record di contagi a Fucecchio: 151 nell’ultima settimana. Una cifra mai raggiunta in precedenza, neppure nel periodo più critico, tra la fine di ottobre e novembre 2020, quando per 5 settimane consecutive il numero settimanale dei casi rimase stabilmente sopra a quota 100.

Quello che sorprende del dato numerico di questi ultimi 7 giorni è anche l’impennata che si è avuta visto che la settimana precedente il conteggio di residenti positivi si era fermato a 91.

La crescita improvvisa però non è la prima volta che avviene, anzi tra la terza e la quarta settimana di ottobre scorso il balzo fu ancora più clamoroso, da 62 a 141. Da lì iniziò una lenta discesa che però necessitò di 5 settimane di tempo per riportare il numero dei contagi sotto il livello di guardia. Tanto per far comprendere la situazione attuale, fermo restando il livello di allarme settimanale fissato dal governo a quota 250 contagi ogni 100 mila abitanti, Fucecchio negli ultimi sette giorni ha avuto un tasso di 656.

“Se vogliamo che questo rimanga il nostro picco massimo – commenta il sindaco Alessio Spinelli – dobbiamo continuare a rispettare le restrizioni della zona rossa, serve la massima attenzione di tutti noi cittadini. Questa terza ondata ha colpito in pieno il territorio del Valdarno inferiore e dell’Empolese Valdelsa e l’istituzione della zona rossa su tutti e 15 i comuni era l’unica soluzione possibile. I controlli da parte delle forze dell’ordine, che la Prefettura di Firenze ci ha garantito anche recentemente, spero che siano molto frequenti e incisivi. In questo momento di difficoltà non possiamo certo avere un atteggiamento permissivo, altrimenti rischiamo di far precipitare gli ospedali, già in notevolissimo affanno, in una situazione senza precedenti per la nostra zona”.