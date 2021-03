Erano le 14 circa di oggi 22 marzo quando il fumo e le fiamme sono stati segnalati a Cerretti di Santa Maria a Monte. La zona, costituita da sottobosco fitto di pini e querce, è già stata interessata in passato dalle fiamme.

La Sala operativa della Regione Toscana ha subito inviato sul posto squadre del volontariato di zona, ma a causa del forte vento le fiamme si sono estese rapidamente. Sono state quindi attivate e inviate altre squadre insieme a due direttori delle operazioni per il coordinamento. Inviati anche due elicotteri della flotta regionale antincendio, che stanno effettuando numerosi sganci di acqua per contenere il fronte. Squadre dei vigili del fuoco stanno intervenendo in supporto per rifornire di acqua i mezzi e a presidio di alcune abitazioni che potrebbero essere minacciate. Sul posto anche la polizia municipale e i carabinieri forestali.

Sul posto anche mezzi per il movimento terra per realizzare una linea controfuoco per arginare il divampare delle fiamme che si sono portate via già circa 3 ettari di bosco.

Le fiamme, secondo una primissima ricostruzione, sarebbero “scappate” da un abbruciamento di residui vegetali, vietati in questo periodo (qui).

(Notizia in aggiornamento)