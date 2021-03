Festa in una villa a Certaldo, 15 giovani multati

Nella notte di sabato (20 marzo) i carabinieri di Empoli hanno sanzionato un gruppo di giovani che si erano ritrovati in un’abitazione privata per una festa.

Intorno alle 1,30 i militari, impegnati nel pattugliamento del territorio, in una zona residenziale hanno udito musica ad alto volume provenire da una precisa direzione. Approfondite le verifiche, all’interno di una villa hanno trovato quindici giovani (tutti di età compresa tra i 35 ed i 20 anni) che avevano organizzato una festa, con tanto di musica e bevande. I giovani, provenienti tutti da fuori Certaldo (l’unico domiciliato in Certaldo il proprietario dell’immobile), in palese assembramento e fuori dal proprio comune di residenza in orario di coprifuoco e senza giustificato motivo, sono stati sanzionati per la violazione delle prescrizioni in materia di contrasto e contenimento del contagio da covid 19.

Ieri (21 marzo) di mattina, intorno alle 11, i carabinieri della stazione di Certaldo, sempre nella medesima zona e dalla medesima abitazione, hanno udito provenire musica ad alto volume. Anche in questo caso, approfondite le verifiche, all’interno della villa sono stati trovati sei giovani, tutti di età compresa tra i venticinque e i vent’anni, che avevano nuovamente organizzato una festa con musica ad alto volume. I sei giovani, che nottetempo avevano fatto parte dei 15 già sanzionati, lo sono stati nuovamente, con l’aggravante della recidiva.