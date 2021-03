E’ un segnale forte quello che arriva dai lavoratori Amazon toscani con lo sciopero di oggi 22 marzo. Alla manifestazione ha aderito circa 80 per cento dei lavoratori dei distaccamenti toscani della multinaziona. La giornata di astensione dal lavoro era stata indetta da Filt Cgil, Fit Cisl e UilT e riguardava tutta la filiera: in Toscana l’indotto conta circa 800 lavoratori tra diretti e indiretti.

I Manifestati hanno dato vita a due presidi molto partecipati a Calenzano e a Pisa, davanti ai magazzini dell’azienda. A sintetizzare il messaggio che contiene le rivendicazioni dei lavoratori è stato Gabrio Guidotti di Filt Cgil Toscana: “Dalla Toscana e dal resto d’Italia oggi parte un messaggio forte, perché i lavoratori hanno scioperato in maniera compatta e solidale: ora Amazon riapra la trattativa col sindacato il prima possibile, vanno migliorate le condizioni di lavoro. E’ importante lo sviluppo, ma non basta: conta anche la qualità del lavoro, e registriamo ancora criticità su carichi, tempi ed eccessiva precarietà lavorativa. Senza risposte, le attività di mobilitazione non si fermeranno”.

Più nello specifico le richeiste dei lavoratori Amazon di Filt Cgil, Fit Cisl e UilT sono : la verifica dei carichi e dei ritmi di lavoro imposti nella filiera Amazon, la verifica e contrattazione dei turni di lavoro, il corretto inquadramento professionale del personale, la riduzione dell’orario di lavoro dei driver, i buoni pasto, l’adeguato importo dell’indennità di trasferta, la clausola sociale e continuità occupazionale in caso di cambio appalto o cambio fornitore, per tutti i lavortori. E ancora il premio di Risultato contrattato, l’indennità Covid per operatività in costanza di pandemia, i danni e franchigie, un maggiore attenzione a salute, sicurezza e formazione e ultima, ma non per importanza la stabilizzazione tempi determinati e lavoratori interinali.