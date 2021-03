Non era ancora mezzogiorno di oggi 22 marzo quando un giovane uomo è entrato, con il volto travisato, nella farmacia comunale in centro a Castelfranco di Sotto, in via Solferino. Con sé aveva un coltellino con il quale ha spaventato la commessa ed è riuscito a portare via circa 300 euro, l’incasso di mattina.

L’uomo si sarebbe rivolto alla donna in dialetto toscano. Lei, spaventata, si sarebbe nascosta nel retro dell’attività, lasciando campo libero al malvivente, che si è servito alla cassa.

(Notizia in aggiornamento)