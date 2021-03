Coronavirus, sono 80 i nuovi positivi nei comuni del Cuoio

Tra il pomeriggio di ieri 22 e quello di oggi 23 marzo, a San Miniato sono 20 i nuovi casi di positività al coronavirus. Sono 13 a Montopoli Valdarno, Fucecchio e Santa Maria a Monte, 12 a Castelfranco di Sotto e 7 a Santa Croce sull’Arno. Tra gli altri casi in provincia di Pisa, 16 sono a Cascina, 18 a Pisa, 11 a Casciana Terme Lari, 6 a Ponsacco e 10 a Pontedera.

Sono 1.062 in più rispetto a ieri i nuovi casi in Toscana, 31 i decessi di persone covid positive: 21 uomini e 10 donne. Due sono della provincia di Pisa: due uomini di 84 e 82 anni.

Sono 1.729 (23 in più rispetto a ieri, più 1,3 per cento) i ricoverati in ospedale, di cui 243 in terapia intensiva (due in meno, meno 0,8 per cento). Gli altri 24.909 sono isolati a casa, perché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano privi di sintomi: 164 in meno rispetto al dato delle ventiquattro ore precedenti, meno 0,7 per cento.

L’età media dei nuovi positivi registrati nel bollettino di oggi è di 42 anni circa: il 21 per cento ha meno di 20 anni, il 24 per cento tra 20 e 39, il 32 per cento tra 40 e 59, il 16 per cento tra 60 e 79 e il 7 per cento ne ha ottanta anni o più. Con gli ultimi casi registrati salgono a 49.480 i positivi dall’inizio dell’emergenza tra i residenti dei territori della Città metropolitana di Firenze (292 in più rispetto a ieri), 16.048 a Prato (129 in più), 17.575 a Pistoia (83 in più), 11.000 a Massa (31 in più), 19.161 a Lucca (115 in più), 23.314 a Pisa (165 in più), 13.802 a Livorno (66 in più), 17.048 ad Arezzo (101 in più), 9.981 a Siena (47 in più), 6.594 a Grosseto (33 in più). Ci sono poi 555 casi positivi notificati in Toscana, ma che riguardano residenti in altre regioni.

A mezzogiorno di oggi, 23 marzo, e tenendo conto che le vaccinazioni nelle aziende sanitarie e sul territorio proseguiranno per l’intera giornata, risultano 518.866 somministrazioni, 5.179 in più rispetto a ieri (+ 1 per cento). La Toscana è in questo momento la 14esima regione in Italia per percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (l’84 per cento su 618.060), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 14.052 ogni 100mila abitanti. La media italiana è 13.463.

E se 24.909 sono le persone in questo momento in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o sono addirittura prive di sintomi, in sorveglianza attiva (e dunque anch’esse isolati, perché hanno avuto contatti con persone contagiate) sono in 41.298: 913 in più rispetto a ieri, con un aumento del 2,3 per cento. Per la precisione si tratta di 16.774 persone nella Asl Centro, 15.872 nella Nord Est e 8.652 nella Sud Est.