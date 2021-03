All’alba di questa mattina 23 marzo a Orentano di Castelfranco di Sotto la polizia ha eseguito una ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un 50enne fiorentino, vicino di casa e presunto autore dell’omicidio e della soppressione del cadavere di Khrystyna Novak, la 29enne di nazionalità ucraina di cui era stata denunciata la scomparsa il 9 novembre 2020 dopo l’arresto del compagno (qui).

La donna era scomparsa da corte Nardi qualche ora dopo l’arresto del compagno per questioni legate alla droga ma le ricerche, che avevano coinvolto una vasta area boscata attorno all’abitazione, erano scattate 9 giorni dopo, quando la mamma e le amiche non avevano più notizie di lei.

Foto 2 di 2



Su disposizione della Procura della Repubblica di Pisa, la Polizia di Stato ha dato esecuzione a una ordinanza di applicazione della misura della custodia cautelare in carcere emessa dal Gip del Tribunale di Pisa nei confronti dell’uomo presunto autore dell’omicidio, Francesco Lupino. Sono stati i 9 giorni tra la scomparsa e la denuncia a rallentare le indagini della Procura e degli investigatori della squadra mobile di Pisa e della scientifica di Firenze e Roma (anche questa mattina impegnata in sopralluoghi a Orentano) che hanno acquisito gravi indizi di reato proprio nei confronti del vicino di casa della ragazza, socio negli affari criminali del compagno della vittima, spagnolo e noto imprenditore locale nel settore dei pellami.

Secondo le indagini infatti, l’uomo, la sera del 31 ottobre 2020, viene arrestato proprio a seguito di una “soffiata” fatta dal “collega” dopo un litigio, motivato forse dal fatto che, proprio su sollecitazione della 29enne, lo spagnolo voleva ritirarsi dall’attività criminale e riprendersi la casa nella quale viveva in affitto l’inquilino collega. Le parole del compagno della ragazza hanno condotto gli investigatori sulla strada del vicino, che avrebbe ucciso la Novak tra la sera dell’1 e la notte del 2 utilizzando la pistola di cui è stata dimostrata la detenzione nelle pertinenze dell’abitazione di lei, per poi nascondere il cadavere e cancellare (non completamente) le tracce del delitto tra la sera stessa e la sera successiva: ci sarebbero tracce biologiche e il proiettile a inchiodare Lupino.

Che poi, cercando di depistare le indagini e simulare l’allontanamento volontario, avrebbe utilizzato il cellulare della donna. Una facilità a usare le armi quella dell’accusato, che gli investigatori raccontano con un altro episodio: nell’estate precedente aveva ucciso il cane della Novak, dissotterrato dal giardino grazie alle indicazioni del compagno ed effettivamente trovato con un proiettile in testa.

(Notizia in aggiornamento)