Maestre e addetto mensa positivi al coronavirus, scuola chiusa a Ponticelli

Due maestre della scuola dell’infanzia e un addetto allo sporzionamento della mensa della primaria di Ponticelli di Santa Maria a Monte sono risultati positivi al coronavirus.

Per questo, il comune di Santa Maria a Monte ha deciso di chiudere tutto il plesso. Se, infatti, il contagio avesse coinvolto i ragazzi, sarebbe bastato attivare le quarantene solo la classe di appartenenza.

“I pasti preparati per oggi – fa sapere il Comune – per i ragazzi e che non saranno utilizzati li stiamo inviando alle famiglie conosciute per i servizi sociali in maniera da non sprecare il cibo“.