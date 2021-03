Coronavirus, un morto e 41 nuovi positivi nei comuni del Cuoio

Tra il pomeriggio di ieri 23 e quello di oggi 24 marzo, a San Miniato sono 16 i nuovi casi di positività al coronavirus, sono 6 a Santa Croce sull’Arno e Fucecchio, 5 a Castelfranco di Sotto e Montopoli Valdarno e 3 a Santa Maria a Monte. Tra gli altri casi in provincia di Pisa, 7 sono a Cascina e San Giuliano Terme, 15 a Pisa, 5 a Bientina, 1 a Ponsacco e 2 a Pontedera.

Sono 27 le persone covid positive e decedute: 15 uomini e 12 donne. Tra loro, 4 sono residenti in provincia di Pisa (tutti uomini, due di 72 anni e poi uno di 84 e uno di 68), una donna di Empoli di 79 anni e un uomo di Fucecchio di 88 anni deceduti all’ospedale San Giuseppe di Empoli.

In Toscana, i nuovi casi positivi nelle ultime 24 ore sono 1.197 in più. Non diminuiscono invece i posti occupati in ospedale nei reparti covid e nelle terapie intensive. In 154.068 sono comunque guariti: l’82,9 per cento, 1.197 in un solo giorno, in crescita dello 0,8 per cento. E sono guariti a tutti gli effetti: non si tratta infatti di guarigioni solo cliniche, di persone cioè che non hanno più sintomi o quelle manifestazioni tipiche associate all’infezione, ma guariti da un punto di vista virale, tutti e 154.068, certificati da tampone negativo.

Su 26.511 malati, in 1.741 sono ricoverati in ospedale (12 in più rispetto a ieri, più 0,7 per cento), di cui 253 in terapia intensiva ( 10 in più, più 4,1 per cento). Gli altri 24.770 sono isolati casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere o risultano prive di sintomi: 139 in meno rispetto a ieri, meno 0,6 per cento.

Con gli ultimi casi registrati salgono a 49.841 i positivi tre i residenti della Città metropolitana di Firenze (361 in più rispetto a ieri), 16.163 a Prato (115 in più), 17.680 a Pistoia (105 in più), 11.058 a Massa Carrara (58 in più), 19.283 a Lucca (122 in più), 23.420 a Pisa (106 in più), 13.870 a Livorno (68 in più), 17.192 ad Arezzo (144 in più), 10.058 a Siena (77 in più) e 6.635 a Grosseto (41 in più). Ci sono poi 555 casi positivi, stabili, notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

Prosegue nel frattempo la campagna vaccinale, per arginare la pandemia, iniziata il 27 dicembre 2020: nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate altre 8.769 dosi (+1,7 per cento) che portano il numero complessivo a 527.635. La Toscana al momento è la 15esima regione in Italia per percentuale di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (l’82,2 per cento su 641.860), per un tasso di vaccinazioni effettuate di 14.289 ogni 100mila abitanti. La media italiana è 13.845.

Diminuiscono non solo i positivi in quarantena nel proprio domicilio, ma anche le persone, anch’esse isolate a casa, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con contagiati ma al momento non sono malate. Sono 41.074 (224 in meno rispetto a ieri, meno 0,5 per cento): 16.984 nella Asl Centro, 15.547 nella Nord Ovest e 8.543 nella Sud Est.