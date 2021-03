Ha truffato i clienti per almeno 6 anni, geometra in carcere

Tra il 2008 e il 2014 si era reso responsabile, in varie circostanza, di reati inerenti all’inosservanza di norme in materia edilizia, di truffa e di falsità ideologica in certificati e di aver percepito denaro da versare agli enti preposti, ma che non ha mai versato.

Negli anni insomma, un geometra di Empoli di 61 anni ha trattenuto indebitamente diverse migliaia di euro dei propri assistiti che, credendo di affidarsi a un professionista, oltre ad essere stati truffati del denaro, erano rimasti anche senza le autorizzazioni amministrative per le quali avevano già pagato.

Nel corso della giornata di ieri 23 marzo, i carabinieri della stazione di Montelupo Fiorentino hanno arrestato il geometra sul quale pendeva un provvedimento restrittivo per il cumulo di una serie di pene conseguenti ad altrettanti processi in cui era imputato e divenute esecutive.

Con questo provvedimento, che prevede un totale di 4 anni e 8 mesi di reclusione, l’uomo è stato accompagnato nel carcere di Sollicciano dove espierà la pena detentiva.