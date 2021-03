Incidente a Pisa, morto 58enne di Cascina

L’immediato intervento della Misericordia di Pisa con medico e della Pubblica assistenza del litorale non è bastato a salvarlo. In un incidente stradale successo poco prima delle 18,30 di oggi 26 marzo a Pisa, è morto un uomo di 58 anni di Cascina, Nicola Leone.

Sul posto la polizia per ricostruire l’incidente mortale in viale D’Annunzio. Per ragioni e con dinamica in corso di accertamento, l’auto è finita fuori strada.