Ritenuto socialmente pericoloso, divieto di ritorno a San Miniato per un 39enne

È stato ritenuto “socialmente pericoloso” per i suoi precedenti per reati contro il patrimonio e perché il 39enne residente a Signa e originario del Marrocco, nei giorni scorsi, è stato denunciato dai carabinieri per furto aggravato in concorso in un supermercato di San Miniato.

Nei suoi confronti la sezione misure di prevenzione della Questura ha emesso la misura del rimpatrio con foglio di via obbligatorio, con obbligo di fare immediatamente ritorno a Signa addizionato al divieto di ritorno per 2 anni a San Miniato.

Il provvedimento, a firma del questore, autorità provinciale di pubblica sicurezza, si è reso necessario perché il nordafricano è stato ritenuto socialmente pericoloso e in caso di trasgressione alla misura verrà denunciato alla Procura della Repubblica