Secondo lutto in meno di dieci giorni: addio anche a Maria

Non c’è pace per la famiglia Viti: dopo la prematura morte di Mirko, 45enne molto attivo nella Contrada Samo, anche Gomez Campos Maria Angeles, sua cognata, è venuta a mancare stanotte, 26 marzo. Due lutti a pochissimo tempo di distanza che hanno lasciato un vuoto incolmabile per la contrada e sgomento tra tutti coloro che la conoscevano.

Maria Angeles, 60 anni, era la moglie di Giovanni, fratello di Mirko. Era nata in Spagna a Valdepeñas, ma da anni viveva a Fucecchio ed era un’insegnante di lingue in un istituto superiore. I funerali non sono ancora stati fissati, poiché la salma si trova a Pisa, ospedale dove era in rianimazione dopo il trasferimento da Empoli.

Maria Angeles lascia il marito Giovanni e la figlia Aurora, già colpiti meno di dieci giorni fa dalla terribile morte di Mirko, fratello e zio insostituibile.

(Notizia in aggiornamento)