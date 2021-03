Stava percorrendo via Ramoni a Massarella nel tratto che scente verso Ponte a Cappiano quando, all’incrocio con via del Perugino, c’è stato l’impatto con l’auto: stamattina (27 marzo) un ciclista è rimasto coinvolto in un incidente a Fucecchio, la cui dinamica è ancora in fase di accertamento da parte della polizia municipale.

Da subito il ciclista, seppur rimasto sempre cosciente, è apparso grave ai soccorritori del 118 che hanno allertato l’elisoccorso Pegaso ed è stato trasferito in codice rosso al Careggi di Firenze.

L’uomo, un 50enne di Castelfranco di Sotto, stava viaggiando con altri ciclisti. Quando il gruppo è arrivato alla curva all’incrocio con via del Perugino dal senso di marcia opposto stava salendo il Suv. L’autista del mezzo ha dichiarato di aver visto i ciclisti e di aver rallentato fino quasi a fermarsi, ma a quel punto, trovandosi l’auto di fronte, il 50enne non ha avuto il tempo per evitare l’impatto. Ha picchiato violentemente la faccia contro il vetro del Suv (come si vede dalle foto), procurandosi ferite e perdendo sangue.

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Fucecchio e dell’Unione dei comuni stanno effettuando i rilievi.