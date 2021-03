Ruba un motorino e chiede mille euro per restituirlo: arrestato per estorsione

È finito in manette nella tarda serata di ieri (26 marzo) un 31enne del Perù, colto in flagrante dai carabinieri di Legnaia mentre tentava un’estorsione.

La vittima, nel pomeriggio, è andata in caserma dove nel febbraio scorso aveva denunciato il furto del suo moticiclo, raccontando ai militari di essere stato contattato, tramite Messenger, da un uomo che gli ha riferito aver acquistato il motociclo tramite un sito internet e di essersi accorto successivamente che proveniva da un furto. Interlocutore che poi gli ha chiesto la somma di mille euro per la restituzione.

I due si sono quindi accordati, scambiandosi il numero di cellulare, per provvedere allo scambio in serata, attorno alle ore 21, nella zona dell’Isolotto. In virtù dell’accordo, i carabinieri, dopo aver fotocopiato le banconote, si sono appostati nel luogo dell’appuntamento e sono intervenuti poco prima dello scambio. Portato in caserma il 31enne ha ammesso di essere anche l’autore del furto ed ora si trova in cella nel carcere di Sollicciano.