Zona rossa, l’avvertimento del prefetto: “Attenzione ai controlli nella settimana di Pasqua”

Controlli interforze su strade, piazze e negozi chiusi per decreto in tutta la provincia di Pisa. Con l’ingresso della Toscana in zona rossa c’è un giro di vite anche sulla sorveglianza del territorio, che sarà rafforzata nella settimana di Pasqua.

Stamattina (27 marzo) il prefetto di Pisa, Giuseppe Castaldo, ha convocato il Comitato provinciale ordine e sicurezza pubblica, per la rimodulazione dell’attività di controllo anticovid in conseguenza dell’applicazione in Toscana, a partire da lunedì 29 marzo, delle misure previste per la zona rossa. Presenti alla riunione, il presidente della Provincia, Massimiliano Angori, l’assesore alla sicurezza cittadina del comune di Pisa, Giovanna Bonanno e i vertici provinciali delle forze di polizia.

Sono state definite specifiche direttive per rafforzare il dispositivo dei servizi durante il prossimo periodo pasquale. Il prefetto ha disposto diffusi e dinamici controlli interforze, soprattutto su strada, da parte delle forze dell’ordine, per garantire l’osservanza delle nuove prescrizioni. Un focus particolare ha riguardato gli snodi delle principali via di comunicazione e le aree dei centri cittadini. Ad un tavolo tecnico affidato al questore di Pisa, Gaetano Bonaccorso, il compito di individuare le modalità di effettuazione dei servizi e la pianificazione di impiego delle risorse disponibili, con il concorso delle polizie locali.

“L’attenzione alle azioni di carattere preventivo deve essere massima – ha commentato il prefetto Castaldo -. Monitoreremo attentamente sia gli spostamenti delle persone fisiche che i settori esclusi dalla prosecuzione delle attività, come pure il rispetto delle misure di distanziamento e l’uso dei dispositivi di protezione. Mantenere saldo l’impegno collettivo e il senso di responsabilità manifestato dalla cittadinanza è fondamentale per contrastare la diffusione del virus Covid 19, proprio nel momento in cui si sviluppa la campagna vaccinale. Ringrazio tutti gli operatori delle Forze dell’ordine impeganti, con equilibrio e professionalità, nei controlli ormai da più di un anno”.