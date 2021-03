Coronavirus, nuova consegna di mascherine a Santa Maria a Monte

Tre giorni per la consegna di mascherine chirurgiche e Ffp3 a Santa Maria a Monte. La nuova fornitura di dispositivi di protezione individuale partirà martedì (30 marzo) dalle 15 alle 18 e continuerà mercoledì 31 dalle 9 alle 12 e giovedì 1 aprile dalle 15 alle 18. Per ritirare il kit bisogna prenotarsi chiamando allo 0587.261617 o allo 0587.261658.

La consegna dei kit gratuiti rientra nell’iniziativa promossa dalla regione Toscana. Ogni kit è composto da una mascherina Ffp3 per ogni cittadino e fino a 5 mascherine per ogni nucleo familiare composto da tre persone e fino a 10 per le famiglie composte da più di tre persone.

Per evitare assembramenti, al ritiro dovrà presentarsi un solo membro del nucleo familiare con le tessere sanitarie di tutti i componenti (a eccezione dei bambini sotto i sei anni che sono esclusi dalla consegna). “Non serve affrettarsi – afferma il sindaco Ilaria Parrella – perché il quantitativo in nostro possesso è sufficiente per tutta la popolazione residente”.