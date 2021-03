Incendio dietro una casa a Santa Maria a Monte: si sospetta il dolo

Paura nella serata di oggi in via Don Oreste Nuti, una delle traverse di via di Bientina a Santa Maria a Monte.

Nella zona si è sviluppato un incendio di piccole dimensioni che ha creato tanta paura soprattutto per le vicine auto parcheggiate. I residenti temino che le fiamme, che hanno bruciato materiale di vario tipo, possano essere dolose: si tratta, infatti, del secondo episodio dopo quello occorso in una casa vicina.

La segnalazione è arrivata dai vicini di casa che hanno visto le fiamme e si sono precipitati ad avvertire i proprietari, evitando così guai peggiori.