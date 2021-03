Muore a 46 anni in una strada di campagna: la tragedia a Volterra

A trovarlo, accasciato in terra, vicino ad un agriturismo nelle campagne di Villamagna, frazione di Volterra, sono stati alcuni passanti.

Immediati i soccorsi del personale 118, intervenuto con l’automedica, un’ambulanza e il Pegaso, ma ormai per l’uomo, un 46enne, non c’era più niente da fare. Vani i tentativi di rianimarlo. L’uomo è deceduto per arresto cardiocircolatorio.

La tragedia questa mattina (28 marzo) poco prima delle 10.