Vandali in azione di notte all’esterno del locale ‘Essenza in San Miniato’

“Già lavoriamo al 10% ed è così da mesi, ora anche questo”. C’è tanto sconforto nelle parole di Annalisa, titolare del locale Essenza in San Miniato, dove questa mattina si sono ritrovati a sistemare i cocci dopo una notte brava.

Nessun furto e nessuna irruzione, ma puro e semplice vandalismo, legato ad un gruppo di persone, probabilmente giovani, che nella notte ben dopo il coprifuoco ha pensato bene di radunarsi e spaccare gli esterni del locale. Le loro identità sono ora al vaglio dei carabinieri, ai quali è stata sporta denuncia e che hanno rilevato le immagini delle telecamere.

“Con sforzi e sacrifici continuiamo e vogliamo continuare a svolgere poiché è un messaggio di speranza anche il solo aprire ogni giorno il nostro portone e accendere le luci, che sia soltanto per un caffè da prendere al volo – raccontano dal locale. – È quindi ancora più deprimente e fa molto male subire atti vandalici del genere. Abbiamo subito sporto denuncia ai carabinieri e sono state consegnate le registrazioni delle telecamere di quanto avvenuto nella notte”.

A farne le spese un po’ tutto l’esterno del locale, un concept store che mette insieme oggettistica e caffetteria affacciato su piazza del Popolo. Ancora da quantificare i danni, anche se fra questi si annovera la pedana esterna del bar devastata, il telo a protezione degli ombrelloni strappato, bottiglie di birra in giro, sedie e tavoli all’aria. Anche le fioriere del palazzo vicino sono state oggetto dei danni, con piante strappate e vasi rovesciati.

“Non abbiamo idea di chi siano, ci penseranno le forze dell’ordine. Fortunatamente ci sono le telecamere. Non sono stati risparmiati nemmeno i palazzi vicini – continuano i titolari del locale. – Al di là di qualche vecchia polemica sulla ‘movida’ San Miniato è un luogo tranquillo. Questa è la prima volta che ci capita una cosa del genere, ma in un momento del genere, con una situazione durissima per tutti quelli che come noi che lavorano in questo settore, è davvero desolante ritrovarsi a fare la conta dei danni”.