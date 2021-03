Coronavirus, sono 4 i morti nei comuni del Cuoio

Ci sono ben 4 morti covid positivi residenti nel comprensorio del cuoio nel bollettino di oggi della Regione Toscana. Tre sono soltanto a San Miniato e sono due uomini di 80 e 68 anni che erano ricoverati all’ospedale San Giuseppe di Empoli e una donna di 81 anni che era in cura a Careggi. C’è, poi, un uomo di 81 di Fucecchio morto anche lui al San Giuseppe. Tra le 31 morti segnalate oggi (22 uomini e 9 donne) ci sono anche una donna di Empoli di 83 anni che si trovava al San Giuseppe e un uomo di 95 anni di Empoli morto nell’ospedale di Fucecchio.

Tra il pomeriggio di ieri 28 e quello di oggi 29 marzo, sono 17 le persone in più positive al coronavirus a Santa Croce sull’Arno, 14 a Fucecchio, 12 a San Miniato, 11 a Santa Maria a Monte, 8 a Castelfranco di Sotto e 7 a Montopoli Valdarno. Tra i casi nel resto della provincia di Pisa, 6 sono a Cascina, 10 a Pisa, 9 a San Giuliano Terme, 3 a Ponsacco e 8 a Pontedera.

Nelle ultime 24 ore in Toscana, sono 1.021 i nuovi casi. Salgono a 51.762 i positivi tra i residenti della Città metropolitana di Firenze (253 in più rispetto a ieri), 16.966 a Prato (75 in più), 18.259 a Pistoia (89 in più), 11.305 a Massa Carrara (53 in più), 20.072 a Lucca (90 in più), 24.139 a Pisa (109 in più), 14.318 a Livorno (80 in più), 17.893 ad Arezzo (163 in più), 10.436 a Siena (65 in più) e 6.951 a Grosseto (44 in più). A questi vanno aggiunti 555 casi positivi notificati in Toscana ma che riguardano residenti in altre regioni.

I ricoverati sono ad oggi 1.794 (25 in più, più 1,4 per cento), di cui 262 in terapia intensiva (due in meno, meno 0,8 per cento). Gli altri 26.096 toscani ammalati sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi o sono asintomatici: pure in questo caso in aumento dell’1,2 per cento, 304 persone in più. E purtroppo ci sono anche nuovi decessi: trentuno, ventidue uomini e nove donne, con un’età media di 79,8 anni.

Si registrano anche nuove guarigioni, 661 nelle ultime ventiquattro ore (più 0,4 per cento): sono 159..469 dall’inizio dell’emergenza sanitaria oltre un anno fa, l’82,8 per cento dei 192.656 casi totali positivi contabilizzati fino ad oggi in Toscana. E sono guariti a tutti gli effetti: non guarigioni solo cliniche, di persone cioè che non hanno più sintomi o manifestazioni tipiche associate all’infezione, ma guariti da un punto di vista virale, certificati da tampone negativo.

Nel frattempo prosegue la campagna vaccinale per arginare la pandemia iniziata il 27 dicembre 2020: nelle ultime ventiquattro ore sono state somministrate altre 8.393 dosi (+1,4 per cento) che portano il numero complessivo a 604.182. Il dato è la fotografia a mezzogiorno di oggi e stasera potrebbe essere ancora maggiore, visto che le vaccinazioni nelle aziende sanitarie e sul territorio proseguiranno per l’intera giornata. La Toscana sale in questo modo al nono posto, tra le regioni in Italia, per percentuali di dosi somministrate rispetto a quelle consegnate (l’87,3 per cento su 692.170), per un tasso di vaccinazioni di 16.362 ogni 100 mila abitanti. La media italiana è di 15.784.