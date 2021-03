Musica, barbecue e brindisi: feste vietate a Pontedera e Pisa

Musica ad alto volume, barbecue acceso in terrazza, ragazzi e ragazze con i bicchieri in mano. Questo quanto segnalato alla polizia dai vicini in un condominio a Pontedera sabato sera verso le 21,30. La Volante, già presente in zona, è prontamente intervenuta, individuando con estrema facilità l’abitazione in questione in quanto si udiva già da fuori in strada la musica ad alto volume e si potevano notare alcuni giovani che festeggiavano su un terrazzo del terzo piano.

Salite le scale condominiali, i poliziotti sono entrati trovando una festa in pieno svolgimento con una dozzina di persone con i bicchieri in mano che mangiavano e ballavano con tanto di deejay munito di consolle e strumentazione elettronica, tutti senza mascherina e assembrati in una stanza di ridotte dimensioni. Nonostante il disappunto generale, è stata fatta cessare la musica e i presenti sono stati identificati e sanzionati per la violazione delle norme sul contenimento del rischio epidemiologico. Alcuni dei presenti hanno contestato l’intervento e solo la professionalità e la comprensione degli operatori della Polizia ha evitato degenerazioni, senza rendersi conto che simili comportamenti, oltre ad essere fonte di diffusione del contagio, non sono accettati o tollerati dai vicini di casa e dalla popolazione in generale, che con estremo sacrificio prova a superare questo difficile periodo rispettando la legge.

Un intervento simile è stato fatto anche a Pisa dove la polizia è arrivata in un appartamento con terrazzo in zona porta a Mare, dove poco prima delle 18, 4 diversi residenti della zona hanno segnalato musica ad altissimo volume proveniente dall’ultimo piano. Sul posto le volanti, con non poca difficoltà, hanno identificato i responsabili dell’ assembramento, costituito da almeno 20 persone, che sono state reiteratamente invitate a far cessare la musica, udibile dalla pubblica via e invitate ad andare via tutti i partecipanti alla festa improvvisata. Le pattuglie, non senza ascoltare lamentele, hanno atteso che tutti i partecipanti ottemperassero all’ invito di uscire, per poi riprendere zona. Nei confronti dei protagonisti dell’assembramento saranno elevate le contravvenzioni previste a tutela della salute pubblica.