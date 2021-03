Ruba, evade dai domiciliari e aggredisce una ragazza

Arrestato per furto nella mattinata, evade dai domiciliari e viene arrestato di nuovo per evasione nella serata dello stesso giorno, dopo aver aggredito una ragazza vicino al Ponte alle Grazie.

Nella mattinata di ieri 29 marzo un 49enne fiorentino con problemi psichici, dopo essersi allontanato dal reparto di psichiatria dell’ospedale Torregalli di Firenze, ha rubato un’autovettura nel parcheggio dell’ospedale e si è dileguato. Poco dopo è stato rintracciato dai carabinieri di Montelupo Fiorentino all’ingresso di comune mentre era alla guida dell’autovettura rubata.

Il 49enne, in attesa del rito direttissimo che si sarebbe dovuto svolgere nella mattinata di oggi, è stato sottoposto agli arresti domiciliari. Nel pomeriggio, però, è evaso e si è recato in lungarno Serristori ove, poco dopo le 18, ha aggredito senza alcuna motivazione una giovane donna, sferrandole un pugno al volto, prima di essere bloccato da alcuni testimoni ai fatti e dai carabinieri del Radiomobile di Firenze prontamente intervenuti a seguito di segnalazione al 112. La donna riportava lievi ferite. L’uomo è stato nuovamente tratto in arresto per evasione e trattenuto in ospedale in attesa di successive determinazioni