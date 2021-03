Lutto nel mondo del Carnevale Santacrocese. Dopo una lunga malattia se n’è andato all’età di 70 anni Curzio Rugiati, babbo del noto chef della televisione Simone, che in tv conduce diversi programmi che si occupano di cucina e cibo. Oltre al figlio Simone, Curzio lascia la moglie Simonetta, con la quale gestiva una palestra.

La notizia è arrivata nelle prime ore di questa mattina 31 marzo e ha lasciato tanta tristezza in tutti coloro che lo conoscevano, in particolare negli amici del gruppo Nuova Luna. Curzio era parte attiva del gruppo del Carnevale Santacrocese ma è stato anche professore di educazione fisica per generazioni di ragazzi che hanno frequentato le scuole medie. La sua passione per i giovani continuava anche nell’attività come allenatore di pallamano.

(Notizia in aggiornamento)