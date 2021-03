“Boato nella notte”, crolla una porzione di tetto a Fucecchio

“Erano le 23,30 circa quando abbiamo sentito il boato. Era buio e non abbiamo capito subito cosa fosse successo. Siamo usciti, ci siamo guardati intorno, ma non ci siamo accorti di niente e siamo tornati in casa”. Poi, questa mattina 31 marzo, la scoperta dei vicini, aprendo le finestre: una porzione di tetto è crollata in uno stabile di via Donateschi a Fucecchio.

L’appartamento, a quanto si apprende, sarebbe stato per fortuna vuoto e solo questo avrebbe evitato quella che poteva essere una tragedia.

(Notizia in aggiornamento)