Casa a fuoco a San Miniato, evacuate 5 persone

In attesa della messa in sicurezza, 5 persone sono rimaste fuori casa. L’edificio a due piani nel quale abitano infatti, in via San Maiano a San Miniato, è andata a fuoco nella mattina di oggi 31 marzo.

Sul posto sono impegnate le squadre dei vigili del fuoco di Castelfranco di Sotto e Pisa che, dopo aver spento le fiamme, si stanno ora occupando delle opere per la messa in sicurezza. Le cause dell’incendio sono ancora oggetto di indagine.

Il fabbricato, di due piani fuori terra e abitato dalle 5 persone, é stato evacuato per via dei danni strutturali patiti dalla copertura.

(notizia in aggiornamento)