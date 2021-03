Coronavirus, un morto e 59 nuovi positivi nei comuni del Cuoio

Tra il pomeriggio di ieri 30 e quello di oggi 31 marzo, ci sono 20 nuovi casi di positività al coronavirus a Fucecchio, 16 a San Miniato, 9 a Castelfranco di Sotto, 5 a Montopoli Valdarno e Santa Croce sull’Arno e 4 a Santa Maria a Monte. Tra gli altri casi in provincia di Pisa, 18 sono a Cascina, 27 a Pisa, 13 a San Giuliano Terme, 5 a Bientina, 7 a Ponsacco e 19 a Pontedera.

In Toscana, nelle ultime 24 ore, sono 1.538 i nuovi positivi, 1.475 confermati con tampone molecolare e 63 da test rapido antigenico. Oggi sono stati eseguiti 17.210 tamponi molecolari e 11.850 tamponi antigenici rapidi, di questi il 5,3% è risultato positivo. Sono 19 i nuovi decessi di persone covid positive: 10 uomini e 9 donne. Tra questi ci sono un uomo di San Miniato di 91 anni e uno di Empoli di 78 anni che erano ricoverati all’ospedale San Giuseppe di Empoli e una donna di 75 anni e un uomo di 77 anni della provincia di Pisa.

Sono 52.587 i casi complessivi ad oggi a Firenze (459 in più rispetto a ieri), 17.337 a Prato (200 in più), 18.505 a Pistoia (129 in più), 11.403 a Massa Carrara (59 in più), 20.359 a Lucca (133 in più), 24.414 a Pisa (168 in più), 14.519 a Livorno (134 in più), 18.042 ad Arezzo (87 in più), 10.611 a Siena (110 in più), 7.042 a Grosseto (59 in più). Sono 555 i casi positivi notificati in Toscana, ma residenti in altre regioni.

Complessivamente, 26.282 persone sono in isolamento a casa, poiché presentano sintomi lievi che non richiedono cure ospedaliere, o risultano prive di sintomi (199 in più rispetto a ieri, più 0,8%). Sono 38.333 (390 in meno rispetto a ieri, meno 1%) le persone, anch’esse isolate, in sorveglianza attiva perché hanno avuto contatti con persone contagiate. Le persone ricoverate nei posti letto dedicati ai pazienti covid oggi sono complessivamente 1.825 (18 in più rispetto a ieri, più 1%), 265 in terapia intensiva (stabili rispetto a ieri).

Le persone complessivamente guarite sono 161.919 (1.302 in più rispetto a ieri, più 0,8%): 0 persone clinicamente guarite (stabili rispetto a ieri), divenute cioè asintomatiche dopo aver presentato manifestazioni cliniche associate all’infezione e 161.919 (1.302 in più rispetto a ieri, più 0,8%) dichiarate guarite a tutti gli effetti, le cosiddette guarigioni virali, con tampone negativo.