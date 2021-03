In auto di notte senza motivo, uno ha la droga

Quando gli agenti di polizia hanno fermato l’auto a Pisa, erano circa le 2 di notte, la fascia oraria, cioè, in cui è vietato uscire di casa senza un valido motivo. A bordo c’erano 4 persone, tutti sanzionati per la violazione della normativa in materia di contenimento della pandemia di covid 19.

Uno dei 4, un 28enne di Pontedera, è stato trovato in possesso di una dose di cocaina e una di hashish, pertanto è stato amministrativamente segnalato come assuntore di sostanze stupefacenti. Verrà convocato dal nucleo operativo tossicodipendenze della Prefettura che lo inviterà a sottoporsi a un percorso di disintossicazione.

In caso negativo ovvero di reiterazione della condotta, rischia sanzioni amministrative come il ritiro di patente di guida, passaporto e altro.