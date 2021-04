Doping nel ciclismo, indagato anche un 53enne di Fucecchio

E’ di Fucecchio, anche se residente a Quarrata, il direttore sportivo di 53 anni finito tra gli indagati di una indagine per doping. Un atleta di 25 anni di un team di Lamporecchio sarebbe risultato infatti positivo all’Epo, un ormone che stimola la produzione di globuli rossi e per atto dovuto, la Procura di Pistoia ha indagato anche il team manager e il direttore sportivo, entrambi ex ciclisti professionisti.

I carabinieri del Nas di Firenze, su incarico proprio della procura della Repubblica di Pistoia, hanno perquisito le abitazioni e tutte le pertinenze in uso ai tre indagati, alla ricerca di farmaci proibiti o altre prove che potrebbero avvalorare l’ipotesi di reato contestata. Ma perquisizioni sono state portate a termine anche nei confronti di altri 20 atleti della società sportiva e di altre persone, risultate vicine a quell’ambiente.

Sequestrati diversi cellulari e altri dispositivi elettronici. La società si dichiara al momento estranea ai fatti.