Uno scooter e un’auto si sono scontrati all’incrocio tra via San Tommaso e via Fermi, nella zona industriale di Santa Croce sull’Arno. Nell’impatto, nel tardo pomeriggio di oggi 1 aprile, è rimasto ferito lo scooterista di 58 anni, accompagnato all’ospedale di Empoli per gli accertamenti e le cure del caso.

Sul posto gli agenti della polizia municipale di Santa Croce sull’Arno che dovranno chiarire la dinamica dell’impatto, probabilmente dovuto a un mancato stop.